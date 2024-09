Politie en Justitie 14 jaar cel voor dodelijke schietpartij op Curaçaoënaar Dick Drayer 20-09-2024 - 2 minuten leestijd

Foto: Crimesite.nl

DEN HELDER – De 27-jarige Kevin S. is veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf voor het doodschieten van Lavernie Martis (25) voor de deur van een café in Den Helder, vorig jaar augustus. Tijdens de schietpartij raakten twee andere mensen gewond, waarvan één levensgevaarlijk. De rechter rekende het Kevin S. zwaar aan dat hij meerdere schoten loste in een drukke straat vol onschuldige omstanders.

De schietpartij vond plaats op 5 augustus 2023, na een ruzie voor café de Bierbron. Volgens Kevin S. handelde hij uit zelfverdediging, omdat hij bang was voor het slachtoffer.

Maar de rechtbank ging hier niet in mee en vond de aanleiding voor het dodelijke schieten futiel. Uit de verklaringen van de nabestaanden bleek hoe groot de impact was van de dood van Martis.

Tijdens de schietpartij vuurde Kevin S. vijf kogels af op Martis, die probeerde te vluchten. Vier kogels raakten hem, en één werd hem fataal. Een willekeurige omstander werd ook geraakt en raakte zwaargewond. Volgens de rechtbank was het een wonder dat deze persoon de schietpartij heeft overleefd, al kampt hij nog steeds met zowel fysieke als mentale klachten.

Kevin S. werd ook schuldig bevonden aan poging tot doodslag op deze omstander. De rechter stelde dat S. bewust het risico nam om andere mensen te raken door te schieten in een drukke omgeving.

Bij het bepalen van de straf hield de rechtbank rekening met het feit dat Kevin S. al eerder was veroordeeld voor geweldsdelicten en zich tijdens het schietincident in de proeftijd van eerdere veroordelingen bevond. Het Openbaar Ministerie had zeventien jaar cel geëist, maar de rechter legde veertien jaar op.

Naast de gevangenisstraf moet Kevin S. ruim 100.000 euro aan schadevergoedingen betalen. Aan de nabestaanden van Martis is hij 70.000 euro verschuldigd en aan de zwaargewonde omstander moet hij 30.000 euro betalen. Een getuige die de gewonde omstander hielp, krijgt ruim 3.000 euro.

De schietpartij heeft geleid tot de sluiting van café de Bierbron, een maatregel die al in voorbereiding was vanwege eerdere klachten over de locatie in verband met drugshandel.

