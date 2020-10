15-jarige vermiste Rijona Ferero is weer terecht

9 Gedeeld

Willemstad – De 15-jarige Rijona Ferero is weer terecht. De politie zocht het meisje nadat ze vermist raakte op 2 oktober.

Ze werd toen met de bus naar school gebracht in de Comanchestraat, maar keerde ’s avonds niet terug in het internaat waar zij verblijft. Het meisje is daar sinds gisteren weer terug. Waar ze de afgelopen twee weken verbleef is niet bekend.

