18 bedrijven bezocht door inspectie

WILLEMSTAD – De inspectie heeft deze week 18 bedrijven bezocht in verband met de covidmaatregelen. Dat meldt de Èxtra. Het ging dan om super- en minimarkten, bandencentra, toko’s, kindercrèches en truki’pans.

Ook is in Jan Thiel een bouwplaats bezocht en stilgelegd. Een trucki’pan die eten afleverde aan wachtende auto’s is ook beboet. Mensen mogen niet wachten, maar moeten na de telefonische bestelling het eten ophalen en naar huis rijden. Een supermarkt in Siberie kreeg een boete omdat die zijn winkelwagentjes niet ontsmette.

