19-jarige jongen doodgeschoten

Willemstad – Bij een schietpartij in Brievengat is een 19-jarige jongen gisteravond beschoten en geraakt. Dat gebeurde ter hoogte van een snèk aan de Kaya Augusto Boelijn.

Het slachtoffer is daarna weggereden in een auto, bestuurd door een vrouw. Bij een appartementencomplex aan de Cas Coraweg is zij gestopt, toen bleek dat de man bezweken was aan zijn verwondingen. De identiteit van de man kon gisteren nog niet vastgesteld worden.

