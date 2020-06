6 juni repatriëring vlucht Curaçao

46 Gedeeld

Gestrande Curaçaose ingezetenen kunnen komende zaterdag terug naar huis kunnen vliegen vanaf Schiphol. Dat meldt het Curaçaohuis. Onder een gestrande Curaçaose ingezetene verstaan zij mensen die ingeschreven zijn in de basisadministratie van de Curaçaose Burgerlijke Stand, Kranshi. Ook moeten reizigers beschikken over een retourticket met vertrek- en eindbestemming Curaçao.

Door het Coronavirus is een lastige tijd aangebroken voor gestrande Curaçaose ingezetenen in Nederland of mogelijk elders in de wereld. Er is maar beperkt vliegverkeer mogelijk van en naar Europa. Ook het vliegverkeer naar Curaçao is vanwege een inreisverbod beperkt. Niemand wordt zonder vooraf van de overheid verkregen toestemming toegelaten tot Curaçao.

Ook reizigers die niet voldoen aan de criteria kunnen naar Curaçao komen, maar om in te kunnen reizen dient vooraf toestemming te worden gevraagd aan het reisverificatieteam van de Curaçaose overheid. Een verzoek daaroe kan worden gemaild naar [email protected]

Gestrande Curaçaose ingezetenen die vanuit Nederland op de voornoemde vlucht mee willen, kunnen tot uiterlijk morgen 13:00 uur Nederlandse tijd een ticket boeken op de website van KLM.

Zodra KLM een bevestiging heeft gestuurd van de boeking dienen reizigers een mail te sturen naar [email protected] met als onderwerp VLUCHT NEDERLAND NAAR CURAÇAO.

Daarin moeten de volgende gegevens/informatie vermeld worden voor elke persoon in de groep of familie waarmee gereisd wordt:

Een kopie van de pagina met persoonsgegevens in het paspoort;

Een kopie van het oorspronkelijke retourticket Curaçao – Nederland – Curaçao;

Telefoonnummer en email waarop de reiziger te bereiken is;

Eventuele medische informatie die relevant is voor de vlucht en quarantaine daarna;

Reizigers die geen Nederlands paspoort of sedula hebben, moeten dat expliciet in de mail melden, met de reden waarom naar Curaçao wordt gereisd;

Een scan/screenshot van het ticket van KLM van 6 juni.

De inschrijving in de basisadministratie wordt geverifiërd bij de Burgerlijke Stand.

Het Curaçaohui bericht reizigers enkele dagen voor de vlucht of er toestemming is om Curaçao in te reizen. Dat gebeurt middels een toestemmingsbrief die tijdens het inchecken moet worden gepresenteerd.

Bij aankomst op Curaçao moeten reizigers 14 dagen in verplichte quarantaine in een door de overheid aangewezen locatie. Na de vlucht worden reizigers meteen naar deze locatie gebracht en na 14 dagen getest op Covid-19. De kosten van de quarantaine voor ingezetenen van Curaçao die beschikken over een retourticket met vertrek- en eindbestemming Curaçao én waarvan de vertrekdatum uit Curaçao vóór 16 maart 2020 was, worden gedragen door de regering van Curaçao.

Lees ook: