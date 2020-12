3 Gedeeld

Er zijn vandaag 68 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd uit 467 testen. Dat is een ratio van 14,5 procent, iets hoger dan gisteren.

Eén patiënt is opgenomen in het ziekenhuis, en twee zijn ontslagen. In het CMC liggen nu achttien covid-patiënten van wie vijf op de intensive care.

Het totaal aantal actieve cases op Curaçao is nu 1811. Maar het werkelijke aantal is lager omdat niet iedereen zich beter meldt.