78 procent van de bevolking van Curaçao heeft Papiaments als moedertaal 

11-06-2024

WILLEMSTAD – Papiaments is nog steeds de meest gesproken taal in de huishoudens op Curaçao. Negentig procent van de ondervraagden spreekt die taal thuis, voor 78 procent is het ook nog eens de moedertaal. Dit blijkt uit de recente cijfers van de Census 2023, uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bijna tien procent van de ondervraagden spreekt Papiaments als tweede taal.

Van de ruim 147.000 mensen die antwoord gaven op vragen over taal, spreekt bijna acht procent Nederlands als eerste taal en bijna twaalf procent als tweede taal. Nederlands wordt in meer dan een kwart van alle huishoudens regelmatig gebruikt.

Spaans is voor ruim acht procent van de ondervraagden de eerste taal. Dat is meer dan het Nederlands, maar Spaans wordt minder als tweede taal gesproken, bijna zes procent. In achttien procent van het huishouden wordt regelmatig Spaans gesproken.

De vraag naar de meest gesproken taal werd dit keer aan iedere persoon afzonderlijk gesteld, in plaats van per huishouden zoals bij eerdere censussen. Hierdoor is een vergelijking met eerdere gegevens niet meer mogelijk.

De cijfers laten volgens het CBS zien dat er een diverse taalgemeenschap bestaat op het eiland, waar meerdere talen regelmatig worden gesproken.