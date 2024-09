Toerisme 90 nieuwe deelnemers klaar voor de horeca: certificaten uitgereikt Redactie 10-09-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD –Negentig deelnemers hebben gisteren hun certificaten ontvangen na het succesvol afronden van het Hospitality Training Program. Tijdens deze korte, intensieve cursus kregen de deelnemers zowel theoretische als praktische basiskennis om te kunnen werken in de horeca.

De groep bestaat uit 34 assistent-koks, elf assistent-bartenders/obers, 25 ambachtslieden, elf gastheren en negen mensen die hun certificaat als opleidingsinstructeur hebben behaald.

De cursus voor assistent-kok en assistent-bartender/ober duurde zes weken. Tijdens de opleiding voor assistent-kok leerden de deelnemers basistechnieken van het koken. De cursus voor assistent-bartender/ober richtte zich op vaardigheden zoals het schenken van drankjes, het opnemen en serveren van bestellingen en het bieden van kwaliteitsservice.

Persoonlijke ontwikkeling

Daarnaast volgden alle deelnemers een training voor persoonlijke ontwikkeling, gericht op het verbeteren van hun interpersoonlijke vaardigheden. Op dit moment werken alle deelnemers in een horecaonderneming voor een periode van vijf maanden, waarbij ze salaris ontvangen. Na deze periode heeft het bedrijf de mogelijkheid om de deelnemers op basis van hun prestaties een werkcontract aan te bieden.

Ook vond er een vijf weken durende ambachtscursus plaats. De deelnemers leerden hun eigen ambachten te ontwerpen en te maken met gebruik van natuurlijke en lokale materialen.

Ze volgden daarnaast ook een cursus ‘Kleine Onderneming’. Deze cursus werd afgesloten met deelname aan het Kaya Kaya Festival. Voor het eerst werd er ook een cursus voor gastheren aangeboden. De onderwerpen bestreken onder andere communicatie, algemene kennis over Curaçao, haar geschiedenis, cultuur en klantenservice. Ook was er een informatiesessie van het ministerie van Arbeid over de rechten en plichten van werknemers en werkgevers, en presentaties van CTB over marketing en het toerismeproduct.

Tot slot ontvingen negen medewerkers uit de horeca hun certificaat als opleidingsinstructeur. Zij zullen verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van de deelnemers op hun werkplek.

Het trainingsprogramma wordt beheerd door het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) en uitgevoerd door de Curaçao Tourist Board (CTB). Het programma wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het ministerie van Arbeid (SOAW), het ministerie van Onderwijs (OWCS) en partners uit de private sector.



