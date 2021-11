Aantal corona patiënten daalt naar 100, één dode in een verzorgingstehuis

6 Gedeeld

WILLEMSTAD – Het aantal actieve coronabesmettingen is gisteren gedaald naar 100. Negen mensen werden positief getest, maar ook konden 22 weer uit hun isolatie. Afhankelijk van de ernst en het type covid, gaat een deel van hen revalideren.

In het ziekenhuis mochten twee patiënten de intensive care verlaten. Daar liggen nu nog drie mensen met COVID-19. Het totaal aantal patiënten in het CMC met corona is elf.

In een verzorgingstehuis overleed een patiënt. Hij of zij is de 175e coronadode op Curaçao.

