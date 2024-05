Algemeen Aardbeving tilt tegels op in huis Brakapoti Redactie 27-05-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – In een huis aan de Kaya Roma in Brakapoti zijn tijdens de aardbeving van afgelopen zaterdag de tegels in een kamer omhoog gekomen en gebroken, terwijl een muur een scheur kreeg. Dat melden ochtendkranten Èxtra en Vigilante.

De bewoner zag de tegels omhoog komen en hoorde een geluid en voelde hoe de tegels kraakten en sprongen. Ook dat de buitenmuur van het huis vertoonde een scheur. De gasflessen, die aan de muur bevestigd waren, stonden nu wat rommelig, wat eerder niet het geval was, aldus de Èxtra.

Verschillende mensen voelden de beving, maar er was geen grote paniek. De aardbeving vond plaats om 14:01 uur met een kracht van 3.6 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag 46 kilometer ten zuiden van Curaçao.

Volgens Meteo is dit een laag niveau en geen reden voor paniek. Eerder deze maand registreerde Meteo ook lichte bevingen, zoals op 19 mei met een kracht van 4.2 ten noordoosten van Caracas, en op 13 mei een beving van 3.1 op de schaal van Richter.

In de afgelopen jaren zijn er verschillende aardbevingen gevoeld door de inwoners van Curaçao, bijvoorbeeld op 10 maart 2017 ongeveer 80 km ten zuiden van Curaçao met een magnitude van 5,2. Op 3 juni 2013 was er een aardbeving van 4,0 met het epicentrum bij Ronde Klip op een diepte van 9 km, en op 12 september 2009 was er een aardbeving ongeveer 160 km ten zuiden van Curaçao met een magnitude van 6,4.