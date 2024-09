Algemeen ABC-bussen rijden met open deuren door extreme hitte Dick Drayer 24-09-2024 - 2 minuten leestijd

Vanaf 1 oktober houden bussen van ABC Busbedrijf hun deuren open tijdens het rijden. Dat is een tijdelijke maatregel om verkoeling te bieden aan chauffeurs en passagiers tijdens de extreme hitte die Curaçao momenteel treft. De maatregel wordt genomen in samenhang met het repareren van de airco’s in elf bussen en een gedeeltelijke vervanging van de vloot.

Naast het openhouden van de ramen blijven de busdeuren tijdens ritten open om meer luchtstroom te genereren. De maatregel geldt voorlopig tot december, waarna de effecten worden geëvalueerd.

Hoewel deze aanpak bedoeld is om het comfort te verhogen, waarschuwt de directie van ABC Busbedrijf dat chauffeurs met extra voorzichtigheid moeten rijden om ongevallen te voorkomen. Alle chauffeurs krijgen specifieke instructies over hoe ze de bussen veilig kunnen besturen met open deuren. De trainingssessies zijn deze week begonnen en duren nog tot eind deze maand.

Daarnaast blijft de verplichting bestaan voor chauffeurs om hun volledige aandacht op de weg te houden. Het gebruik van telefoons of oortjes tijdens het rijden is ten strengste verboden, en chauffeurs wordt gevraagd om defensief en voorzichtig te rijden, vooral op de smalle wegen van Curaçao waar geparkeerde voertuigen extra risico’s kunnen vormen.

Airco’s

De eerste twee bussen met werkende airconditioning worden naar verwachting binnenkort weer in gebruik genomen, waarna verdere reparaties aan andere bussen zullen volgen. ABC Busbedrijf is ook in gesprek met de overheid over de aanschaf van tien nieuwe middelgrote bussen om de vloot verder te moderniseren en te vervangen. De huidige bussen zijn uit 2008. Het bedrijf hoopt tegen december vijf nieuwe bussen met airconditioning in te zetten.

42