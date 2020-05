Ambtenaren weer aan het werk

Willemstad – Alle ambtenaren gaan maandag weer aan het werk. Zij hebben een brief gekregen. Voor sommige diensten of afdelingen is aanpassing nodig van de werkruimte.

Ook thuiswerken wordt mogelijk. Volgens de regering heeft de Coronacrisis aangetoond dat verandering van werken wel degelijk kan. Verandertrajecten in het ambtenarenapparaat gaan doorgaans erg langzaam. Corona heeft dat veranderd.

Het ‘nieuwe normaal’ laat zien dat thuis werken, digitalisering en flexibele inzet onderdeel gaan worden van de werkwijze van ambtenaren.

