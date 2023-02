Amerikaanse rente weer omhoog

WILLEMSTAD – De Federal Reserve heeft de Amerikaanse rente met 0,25 procentpunt verhoogd, zoals verwacht. Eind vorig jaar ging de rente met een half procentpunt omhoog, de vier keer daarvoor met 0,75 procentpunt. Dat het nu minder hard gaat, komt volgens de Amerikaanse centrale bank doordat de inflatie wat afkoelt.

Maar die inflatie is nog wel altijd hoog en dus zal de rente nog een tijdje moeten blijven stijgen. Hoeveel verhogingen er nog aan komen, is nog niet duidelijk. Wel hebben de centrale bankiers van de Federal Reserve over ‘doorlopende verhogingen’. Die gaan door totdat de rente de economie zo ver afremt dat de inflatie richting het doel van 2 procent gaat.

De rente in de Verenigde Staten is nu in een bandbreedte van 4,5 procent tot 4,75 procent. Financiële markten gaan nu uit van een maximale rente van tegen de vijf procent.

Dat komt ongeveer overeen met verwachtingen die de Federal Reserve zelf uitsprak in december, toen de beleidsbepalers zeiden dat de rente dit jaar tot vijf procent of hoger zou stijgen.