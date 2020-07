Amerikaanse toeristen weer welkom op Sint-Maarten, Fransen verrast

41 Gedeeld

Philipsburg – Vanaf 1 augustus kunnen toeristen uit de Verenigde Staten weer terecht op Sint-Maarten. Het gaat om zo’n tien vliegtuigen per week uit Florida en New York.

Het besluit is opmerkelijk omdat Florida in de coronacrisis een van de zwaarst getroffen Amerikaanse staten is op dit moment. Het Franse deel van Sint-Maarten heeft verrast gereageerd op het besluit en wil de grens sluiten.

Het totaal aantal besmettingen op Sint-Maarten staat op 47, het leeuwendeel van afgelopen week. In publieke ruimtes zijn mondkapjes van het weekend verplicht gesteld.

