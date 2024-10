Algemeen APC gaat pensioenen indexeren Dick Drayer 21-10-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) gaat met terugwerkende kracht de pensioenen van ambtenaren indexeren. De weg daartoe ligt open nu de regering de ambtenarensalarissen gaat indexeren.

APC is al begonnen met de noodzakelijke procedures om tot een besluit te komen conform de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren (Plvo). De financiële positie van het fonds speelt een cruciale rol in dit besluit. Aan het eind van het fiscale jaar 2023 bedroeg de dekkingsgraad van APC van bijna 108 procent. Met een dekkingsgraad tussen de 105 en 115 procent is gedeeltelijke indexatie van de pensioenen mogelijk.

De actuele financiële situatie wordt meegenomen in het besluitvormingsproces, dat volgens de APC positief wordt ingeschat. Toch moeten alle formele procedures eerst worden afgerond voordat een definitief besluit wordt genomen.

De pensioenindexatie geldt, zodra deze van kracht is, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 voor alle APC-deelnemers: zowel actieve als niet-actieve deelnemers en gepensioneerden. Ook de zogeheten ‘duurtoeslag’ zal retroactief worden geïndexeerd vanaf deze datum.

De duurtoeslag is een toeslag die bedoeld is om het pensioen te corrigeren voor prijsinflatie of veranderingen in de kosten van levensonderhoud. De toeslag zorgt ervoor dat de pensioenuitkering meegroeit met de stijgende prijzen, zodat gepensioneerden hun levensstandaard kunnen handhaven ondanks inflatie.

