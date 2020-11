Willemstad – Het Algemeen Pensioenfonds APC is in gesprek met het Heritage Plaza Consortium over de ontwikkeling van het Plaza hotel en omgeving.

De twee partijen hebben grote ambities en willen die uitvoeren met respect voor de werelderfgoed status van Willemstad. Daarmee wil men veel meer cultuur-historische bezoekers naar Curaçao trekken.

De inzet bij de bouw is ook om Curaçaose jongeren via leerwerk contracten relevante vakkennis te laten opdoen.

Lees ook: