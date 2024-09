Overheid Aqualectra en Global Oil bereiken akkoord over stroomlevering Redactie 13-09-2024 - 2 minuten leestijd

Foto overheid

Aqualectra en Global Oil hebben een akkoord bereikt over de tijdelijke levering van elektriciteit tot eind 2024. Premier Gilmar Pisas heeft succesvol bemiddeld tussen beide partijen nadat eerdere onderhandelingen vastliepen.

In juni 2023 sloot Refineria di Kòrsou (RdK) een huurovereenkomst met Global Oil Management Group. Hierdoor kreeg Global Oil het recht om de turbines GT9 en GT10 te bedienen voor de productie van elektriciteit voor hun asfaltproductie in Emmastad. Omdat deze turbines meer stroom produceren dan Global Oil nodig heeft, waren er onderhandelingen met Aqualectra gestart over de levering van de extra capaciteit tijdens piekperiodes.

Eind juli kwamen deze onderhandelingen tot een impasse, wat mogelijk negatieve gevolgen kon hebben voor de lokale stroomvoorziening. RdK en Aqualectra hebben toen de overheid geïnformeerd over de situatie. Premier Pisas, verantwoordelijk voor RdK, nam direct contact op met Global Oil en verzocht hen om geplande acties uit te stellen tot 1 september. Hij vroeg tevens de Regulatory Authority Curaçao (RAC) om de situatie te onderzoeken en met aanbevelingen te komen.

Global Oil stemde in met het verzoek en wachtte de aanbevelingen van de RAC af, die op 5 augustus werden gepresenteerd. Op 7 augustus drong de overheid er bij zowel Aqualectra als Global Oil op aan om de onderhandelingen te hervatten, bijgestaan door een begeleidingscommissie bestaande uit Caryl Monte namens de overheid en Patrick Newton namens RdK.

Succes

Op 11 september meldde de commissie dat de onderhandelingen succesvol waren afgerond. Aqualectra en Global Oil hebben nu een overeenkomst getekend voor de tijdelijke levering van stroom tot eind 2024. Ze spraken ook af om vóór eind 2024 te onderhandelen over een nieuw stroomafnamecontract voor 2025 en daarna.

