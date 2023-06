Archieven over slavernij op UNESCO-lijst

WILLEMSTAD – Een groot aantal archieven over tot slaaf gemaakten en hun nazaten in Suriname en de Caribische eilanden is opgenomen in het Memory of The World Register (MoW-register) van UNESCO. Hierbij zitten ook drie archieven uit de collectie van het Nationaal Archief in Den Haag.

De zogeheten Zíkinza collectie is een van de collecties die nu door UNESCO is opgenomen in het register. Deze collectie bestaat uit 1410 audio-opnames van interviews uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw.

Via deze interviews werden liederen, historische anekdotes, verhalen en beschrijvingen van het dagelijks leven vastgelegd in de moedertaal Papiamentu, en de inmiddels uitgestorven Guene-taal.

Hiernaast zijn ook de slavenregisters van Suriname en Curaçao, de manumissieregisters, de emancipatieregisters, en documenten van de burgerlijke stand over vrijverklaarde slaafgemaakten opgenomen in het MoW-register.

Ook nieuw in het register zijn de archiefstukken over de “compensatie” die voormalig slaveneigenaren ontvingen na de afschaffing van de slavernij in 1863.

De opname van ‘nieuwe’ archiefstukken over tot slaafgemaakten in het MoW-register is te danken aan een gezamenlijke inspanning van de nationale archiefdiensten van Suriname, Curaçao en Nederland, het National Archaeological Anthropological Memory Management NAAM op Curaçao en de overheid van Sint-Maarten.