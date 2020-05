Arias blijft in eredivisie

3 Gedeeld

Emmen – Jafar Arias blijft actief in de eredivisie. De bijna 25-jarige aanvaller van FC Emmen maakt de overstap naar VVV-Venlo.

De international van Curacao tekent eind volgende week een tweejarig contract. Arias stond sinds de zomer van 2018 onder contract bij FC Emmen. In zijn eerste jaar speelde hij mee in 33 van de 34 wedstrijden.

Dit jaar stond de teller op 17 en was hij meestal wisselspeler. In 50 eredivisieduels voor Emmen scoorde Arias vier keer, waaronder in het uitduel tegen zijn nieuwe club, VVV, vorig seizoen.

