Arrestatie na schietpartij Brievengat

Foto: Èxtra

De politie heeft vanmiddag een man aangehouden in verband met de schietpartij in de kaya Paul di Lima in Brievengat.

Daar raakte gisteravond even voor middernacht een man gewond, die even later stierf aan schotwonden in zijn hoofd.

De verdachte meldde zichzelf om 13.00 bij de recherche. Het gaat om een 26-jarige man E.E.E., die geboren is op Curaçao. Zijn rol wordt nu onderzocht.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet vrijgegeven.

Het gaat om het negende dodelijke slachtoffer als gevolg van vuurwapengeweld op Curaçao dit jaar.