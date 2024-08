Luchtvaart & Reizen Azul verdubbelt aantal vluchten naar Curaçao Dick Drayer 02-08-2024 - 1 minuten leestijd

Willemstad – Luchtvaartmaatschappij Azul verdubbelt vanaf 9 december het aantal vluchten tussen Belo Horizonte, Brazilië en Curaçao. Dit betekent een toename van twee naar vier vluchten per week. Daarnaast introduceert Azul een nieuwe verbinding van Curaçao naar Fort Lauderdale, Florida. Deze nieuwe route biedt Curaçao de mogelijkheid om meer toeristen uit die regio te ontvangen, maar kan ook gebruikt worden door Curaçaoënaars om naar Amerika te vliegen. Azul vliegt met deze uitbreiding op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag.

Vorig jaar juni begon Azul met de route tussen Belo Horizonte en Curaçao met één vlucht per week. Binnen een jaar werd dit al verdubbeld naar twee vluchten per week. Nu komt het nieuws dat het aantal vluchten opnieuw wordt verdubbeld naar vier per week. Azul geeft aan dat deze uitbreiding het resultaat is van de groeiende vraag vanuit Brazilië naar Curaçao.

César Grandolfo, manager Institutionele Relaties bij Azul, benadrukt dat de toename het gevolg is van de sterke vraag. “Curaçao is al een zeer gewilde vakantiebestemming; het is een eiland met een aangenaam klimaat dat het hele jaar door bezocht kan worden. Nu voegen we ook een extra verbinding toe aan de vlucht, waardoor toeristen bijvoorbeeld Curaçao kunnen bezoeken en daarna kunnen winkelen in Fort Lauderdale met hetzelfde ticket.” De nieuwe vluchten zijn al beschikbaar via de website van Azul en reisbureaus.

218