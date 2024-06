Kunst Badeenden voor even de baas op Bloemhof Redactie 23-06-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Speciaal voor de zomervakantie komt Landhuis Bloemhof met een community art project dat op zaterdag 29 juni van start gaat. Dit kunstproject What the quack is going on begint met de opening van een kunst expositie om 10:30 uur. Honderden badeenden doen mee. Michèle Russel-Capriles en Josette Kölker, beschermvrouwen van de badeend zijn de openingsprekers. De badeendjes gebruikt voor dit project zijn de Duckrace eenden van de Rotary Club Willemstad die op deze manier gerecycled worden.

De expositie is nog maar het begin van deze ducksperience. Ook de Kathedraal van Doornen en restaurant Number Ten, partners van Landhuis Bloemhof doen mee. Op elke tafel van restaurant Number Ten zal vanaf 1 juli een eendje staan dat uitnodigt tot een goed gesprek. Let’s quack zullen we maar zeggen.

Bij de Kathedraal van Doornen kan de bezoeker zelf aan de slag en meedoen aan de creatie van een community kunstwerk door zelf een eendje te beschilderen dat er onderdeel van wordt. Meedoen is gratis.

En wie denkt te weten hoeveel eendjes er in totaal in dit project zijn gebruikt, mag een gokje wagen. De winnaar mag het community kunstwerk, dat op Landhuis Bloemhof in de tuin zal staan, oficieel openen.

Aan de expositie doen mee: Andre Nagtegaal, Avantia Damberg, Bea Moedt, Elodie Heloise, Esther Reyerse, Indra Carolus, Janet van Liempt, Josette Kölker, Junice Augusta, Karin Hermans, Kati Qui, Kim Russel, Lies Bruens, Loes Hak (Aloha Bonaire), Maghalie van der Bunt – George, Marianela Gonzalez, Margarita Haakmat, Miah de Sousa, Michèle Russel-Capriles, Mila Dorothea, Pamela Rusch, Ruthson Cecilia, Solaika Leito, Sonia Kuipers,Tanya Haynes en Zatessa Gonzalez. Bijzonder te vermelden is verder de deelname van 35 vrouwen van Serena’s Art factory die samen hebben gewerkt aan een kunstwerk.