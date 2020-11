Bar aan de Cubaweg viert feest achter rolluiken

92 Gedeeld

Foto – Èxtra

Willemstad – De autoriteiten hebben gisternacht restaurant/bar Shamin aan de Cubaweg gesloten. Voor onbepaalde tijd. Volgens ochtendkrant Èxtra nam de eigenaar een loopje met de coronaregels.

Van buiten was de zaak met rolluiken hermetisch afgesloten, maar binnen werd uitbundig feest gevierd en was het business as usual. Alsof er geen avondklok bestond en sociale afstand a-sociaal was. 14 Venezolaanse vrouwen werden aangehouden omdat zij geen verblijfspapieren konden tonen.

