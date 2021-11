Beatrix komt volgende week naar Curaçao

134 Gedeeld

WILLEMSTAD – Prinses Beatrix is volgende week op Curaçao. Donderdag 25 november komt ze aan en zondag 28 november gaat ze weer weg. Ze komt hier in haar rol als beschermvrouwe van de Dutch Caribbean Nature Alliance, DCNA. Die viert haar 25-jarig bestaan.

Gastvrouwe tijdens het bezoek is de gouverneur van Curaçao. Vrijdag 26 november is Beatrix bij de conventie van DCNA over de toekomst van het samenwerkingsverband van alle natuurbeschermingsorganisaties op de zes eilanden in het Koninkrijk. Beatrix ontmoet later die dag ook de gouverneurs van Aruba en Sint Maarten en de gezaghebber van Bonaire.

