Benzineprijs fors omhoog door sluiting raffinaderij

De prijzen voor benzine, diesel en kookgas gaan op 4 augustus fors omhoog. Ook elektriciteit en water worden met ingang van zaterdag 1 augustus duurder. Dit meldt het Bureau Telecommunicatie en Post.

De forse verhoging is het gevolg van de sluiting van de raffinaderij. Begin dit jaar is een deel van de infrastructuur op de raffinaderij in gebruik genomen om de brandstofvoorziening op Curaçao te kunnen continueren.

Brandstofvoorziening

Ter dekking van de kosten voor het eerste half jaar van 2020 is in maart een tariefcomponent ‘waarborging brandstofvoorziening’ toegevoegd.

Die kosten werden vervolgens over een periode van vier jaar gespreid. Maar nu de exploitatie van de raffinaderij stilligt sinds juli zal het gebruik van

deze infrastructuur moeten worden voortgezet, aldus BTP.

Maar er is onvoldoende financiering voor vier jaar en om die reden gaan de kosten nu per direct doorberekend worden. Vandaar de forse stijging.

Prijzen

Voor een liter benzine moet je vanaf dinsdag ruim 1,84 betalen, zo’n 8,5 cent meer dan nu. Diesel kost een dubbeltje per liter meer en komt op ruim 1,46.

Elektriciteit gaat in de eerste schaal tot 250 kilowattuur van bijna 53 cent naar bijna 56 cent per kilowattuur. In de duurste tariefgroep betaal je bijna 71 cent, ook bijna drie cent meer.

Water kost nu nog 7,75 gulden per kuub in de eerste schaal tot 9 kuub. Dat wordt vanaf zaterdag 8,04, een stijging van 29 cent. Verbruik je meer dan 20 kuub per maand, dan betaal je voor de laatste 8 kuub geen 16,82 meer, maar 17,10 gulden per 1000 liter.

Gasflessen gaan ook fors in prijs omhoog. Een grote fles kost nu nog 60 piek, vanaf zaterdag is dat 70 gulden.