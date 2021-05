Bicentini klaar bij Juliana

WILLEMSTAD – Oud-bondscoach van Curaçao Remko Bicenti geeft deze week zijn laatste training voetbalclub Juliana. Naast assistent-bondscoach bij Canada loopt hij volgend seizoen stage bij NEC voor zijn opleiding coach betaald voetbal. Daarmee komt hij terecht in de Eredivisie.

Bicentini zegt daarover gewend te zijn aan de FIFA-kalender, met Curaçao in het verleden, waarmee hij zes, zeven keer per jaar op pad is. ,,En nu ga je 365 dagen per jaar op niveau werken. Dat is heel leerzaam en ontzettend leuk, zeker nu het eredivisie is.”

