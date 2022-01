Bijna 11.000 besmettingen op Curaçao, 1065 erbij

39 Gedeeld

Met meer dan duizend besmettingen erbij, schiet Curaçao vandaag door de tienduizend grens en heeft nu bijna 11.000 covid-patiënten op het eiland. Dat dat getal net niet wordt gehaald, komt omdat er 243 mensen hun isolatie mochten verlaten, omdat zij niet meer besmettelijk zijn.

In het CMC liggen sinds vandaag veertig patiënten met covid-19. Zo hoog is dit jaar nog niet eerder voorgekomen. Op de Intensive Care kwamen er vier patiënten bij, waardoor het totaal daar op vijftien staat. De IC van het CMC heeft zestien IC-bedden.

Aruba

Op Aruba zijn vandaag twee mensen overleden aan de gevolgen van covid-19. De gezondheidsautoriteiten melden dat een van hen niet gevaccineerd was en dat het tweede slachtoffer slechts één dosis heeft gehad. Sinds het begin van de pandemie zijn 184 mensen overleden als gevolg van corona.

517 mensen werden vandaag positief getest en moeten in isolatie. 699 eerder besmettingen mocht juist uit isolatie omdat ze niet meer besmettelijk zijn. Het totaal aantal case daalt daardoor van 3.008 naar 2.825.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg fors. van 23 naar 39. Vier van hen liggen op de intensive care, een meer dan gisteren.

Bonaire

Op Bonaire kwamen er opnieuw een fors aantal besmettingen bij. 125 in totaal. 112 mensen mochten hun isolatie beëindigen, waardoor per saldo er dertien meer actieve cases zijn. 828 in totaal.

Ziekenhuis Mariadal moest twee covid-19 patiënten extra opnemen vandaag. Daar liggen nu zes.