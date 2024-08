Nieuws Curaçao Bloemhof: De kunst van het verwonderen Redactie 03-08-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD– De expositie ‘De Kunst van het Verwonderen’ opent op zaterdag 10 augustus om 10:30 bij Landhuis Bloemhof. Werk van Babette de Waele en Martie Genger zijn dan te zien met een kleine bijdrage van kunstenaar Herman van Bergen. De expositie bestaat uit acrylschilderijen, installaties, sculpturen en wandstukken van wol, foto’s en tal van andere mixed mediakunstwerken.

De Kunst van het Verwonderen gaat over het vermogen van de mens om zich te blijven verbazen in positieve en negatieve zin over zijn omgeving en wat zich daarin afspeelt. Het is het ‘kijken naar’, voorbij wat er te zien is en je afvragen wat het betekent. Of kijken naar iets alsof het voor de eerste keer bij je binnenkomt. Die verwondering op zich is een kunst die leidt tot kunst.

Natuur

Babette de Waele vindt haar verwondering in de natuur, in de mensheid en in het dagelijks leven met een duidelijke focus op sociale interacties en de rechten van het dier. In haar schilderijen, gebruik makend van diverse technieken, ‘pakt’ zij haar verwondering in een levendig kleurenpallet.

“Het me helemaal openstellen voor de natuur heeft een helende werking op mij. Ik kan voelen voorbij mijn eigen werkelijkheid en wordt erdoor getroost. Maar ik kan ook diep ontroerd raken van wat ik zie. Volmaakt gelukkig in een onwaarschijnlijk prachtige eenvoud.”

Martie Genger, bekend om haar innovatieve (her)gebruik van materialen, opvallende installaties en van haar schrijven, spiegelt in haar werk graag het menselijk gedrag terug naar mensen. Soms met een knipoog, soms met een sarcastische ondertoon en soms op bloedserieuze wijze.

“Ik kan me zo verbazen over mensen en wat ze doen. En wanneer ik daar weer ben, komt er als vanzelf iets uit mijn handen. Ik moet dan, op wat er gebeurt, een reactie geven. Om mensen bij de les te trekken, ze aan het denken te zetten of op z’n minst ze even ergens bij stilte laten staan.”

Kathedraal

De Kathedraal van Doornen is het bekendste kunstwerk van Herman van Bergen. De kunstenaar heeft de sumpiña stekelstruik (Acacia tortuosa) tot zijn handelsmerk gemaakt en hij geeft uiting aan zijn verwondering over de wereld en hoe mensen met elkaar omgaan.

Aanvankelijk zou Herman van Bergen samen met Babette de Waele exposeren maar zijn gezondheid liet dat niet toe. Voor deze expositie is het wel gelukt een nieuw kunstwerk te maken waarmee de kunstenaar uiting geeft aan zijn verwondering over het ziekteproces.

De expositie wordt zaterdag 10 augustus om half elf geopend door Nicole Henriquez. De Kunst van het Verwonderen zal tot en met 14 september te zien zijn bij Landhuis Bloemhof.

