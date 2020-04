Bonaire gaat herstel wegen sneller aanpakken

24 Gedeeld

Kralendijk – Bonaire gaat de wegen sneller aanpakken. Er wordt al gewerkt aan verschillende wegen, nu komt ook versneld de Kaya Nicolaas aan de beurt. Het gaat hier om een project van meer dan 1 miljoen dollar.



De infrastructurele projecten worden gefinancierd met fondsen uit het bestuursakkoord. In 2019 heeft Bonaire 3,2 miljoen dollar ontvangen voor de aanleg van de wegen rondom de scholen.



Daarnaast is er 6 miljoen dollar beschikbaar voor onderhoud van de wegen op het eiland. In juli komt daar nog eens 12 miljoen dollar bij.