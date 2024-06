Politiek Centrale Bank wil hogere topsalarissen voor eigen bestuur Redactie 15-06-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Raad van Commissarissen (RvC) van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) wil dat de regering afwijkt van de huidige wettelijke salarisplafonds en toestemt met een hoger maximumsalaris voor de Raad van Bestuur (RvB). Een verzoek daartoe is gedaan aan de minister van Financiën op Curaçao, Javier Silvania en zijn ambtsgenoot op Sint Maarten, Marinka Gumbs.

De huidige wetgeving stelt een maximumsalaris van Nafl. 386.000,- per jaar voor topfunctionarissen binnen de overheid en aanverwante entiteiten. De CBCS verzoekt om dit bedrag te verhogen naar Nafl. 501.800,- per jaar, wat 130% van het huidige maximum is, zoals toegestaan door de Landsverordening normering topinkomens (LNT). Dit verzoek volgt uit een benchmark uitgevoerd door KPMG in 2017, waaruit bleek dat de toenmalige salarissen van de RvB hoger waren dan gemiddeld in vergelijkbare sectoren.

Interim-voorzitter Julian Lopez Ramirez van de RvC benadrukt in de brief dat het huidige maximumsalaris lager ligt dan de resultaten van de KPMG-benchmark. Volgens de RvC is het noodzakelijk om het salarisplafond te verhogen om de kwaliteit van het bestuur te waarborgen en hoogwaardige professionals aan te trekken. “Het verschil in beloning moet worden gehanteerd gezien de zwaarte van de functies en de verschillen tussen de RvB en de managementlaag,” schrijft Ramirez.

Sinds de invoering van de LNT zijn er reeds gesprekken gevoerd tussen de CBCS en de regeringen van Curaçao en Sint Maarten. Deze gesprekken hebben geleid tot het huidige verzoek om het salarisplafond aan te passen. De RvC wijst erop dat, hoewel de wet een verhoging tot 130% toestaat, dit bedrag nog steeds onder de benchmark ligt die door KPMG is vastgesteld.

De CBCS waarschuwt dat het handhaven van het huidige maximumsalaris gevolgen kan hebben voor de kwaliteit bij het aantrekken van gekwalificeerde personen voor vitale functies. Door het maximumsalaris te verhogen, hoopt de CBCS meer gekwalificeerde professionals aan te trekken en te behouden binnen hun organisatie.

Het verzoek van de CBCS ligt nu bij de ministers van Financiën, die moeten beslissen of zij akkoord gaan met de voorgestelde aanpassing van het salarisplafond.