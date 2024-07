Algemeen Cijntje wil forensisch rapport over Aqualectra niet openbaar maken Redactie 22-07-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het forensisch rapport dat de Raad van Commissarissen van Aqualectra heeft laten opstellen over het dagelijks beheer van het nutsbedrijf, is niet openbaar. Dit verklaart minister van Economische Ontwikkeling, Ruisandro Cijntje, in antwoord op vragen van de fractieleider van de partij MAN in het parlement, Giselle Mc William. Zij stelde die in januari over de situatie rond de stroomvoorziening op Curaçao.

Er was en is veel commotie rondom het forensisch rapport, dat blijkbaar de aanleiding was voor de Raad van Commissarissen om de voormalige directeur van Aqualectra, Darick Jones, te schorsen, die op zijn beurt besloot zijn functie neer te leggen.

“Met betrekking tot het forensisch rapport heeft de regering juridisch advies gevraagd om te bepalen of er juridische stappen moeten worden ondernomen tegen het management en/of de Raad van Commissarissen. De resultaten van deze juridische analyse zijn onlangs afgerond en de regering is deze aan het bestuderen om vervolgens een passende mededeling te doen”, aldus Cijntje.

Black out

Het onafhankelijke onderzoeksrapport van Regulatory Authority Curaçao (RAC) is wel beschikbaar op de website van RAC, voegt de minister toe. Mc William vroeg onder andere hoeveel rapporten er zijn opgesteld na de laatste black out op Curaçao.

“Aqualectra voert zelf interne onderzoeken uit en heeft ook een Nederlands expertisebureau (DNV GL) gevraagd om een grondig onderzoek te doen. Daarnaast heb ik als vertegenwoordiger van de aandeelhouder en als minister van Economische Ontwikkeling RAC gevraagd om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren”, zegt Cijntje.

Op basis van de aanbevelingen uit de rapporten over de laatste black out heeft Aqualectra een implementatieplan opgesteld. “70 procent van de aanbevelingen is al geïmplementeerd. De aanbevelingen die nog niet zijn uitgevoerd, zijn afhankelijk van lange levertijden van de benodigde materialen en onderdelen. Aqualectra verwacht dat tegen het einde van het jaar of het eerste kwartaal van volgend jaar alle aanbevelingen zijn geïmplementeerd”, aldus Cijntje.

