Evenementen CNSJ: Curaçao weer muzikaal middelpunt

Het concert van Candy Dulfer in Kura Hulanda trapt een langverwachte muzikale ‘ban topa’ af.

Door Maarten Schakel

Voor sommigen is het een langverwacht weerzien met Curaçao North Sea Jazz, voor anderen een eerste kennismaking. Ongeacht of je het festival vaker hebt bijgewoond, was het gratis optreden van Candy Dulfer in Kura Hulanda een veelbelovend voorproefje van een lang en mooi weekend: Curaçao als muzikaal (en sociaal) middelpunt.

Het idee van Fundashon Bon Intenshon en haar oprichter Gregory Elias is vanaf dag één geweest om met Curaçao North Sea Jazz een mooi uithangbord voor ons eiland te bieden. Nota bene in een periode (eind augustus / begin september) waarin normaliter relatief weinig toeristen ons eiland bezoeken. Tussen 2011 en 2019 werd die fundering – met uitzondering van 2017 – jaarlijks verstevigd. Met dank aan wereldsterren zoals Carlos Santana, Stevie Wonder, Prince, Lionel Richie (2x), Sting (2x), Mariah Carey, Bruno Mars, Diana Ross en zo’n 150 andere acts, werd Curaçao een trekpleister voor duizenden toeristen en muziekliefhebbers uit de VS, Nederland, Suriname en andere delen uit Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied. Curaçao als ‘stage of the Caribbean’ met een festival dat er in onze regio met kop en schouders bovenuit steekt.

Voor het eerst in vijf jaar mag ons eiland die eer weer hoog houden. Deze woensdagavond was de aftrap met een gratis concert van Candy Dulfer in Kura Hulanda en de eerste signalen van de langverwachte muzikale ‘ban topa’ van internationale allure tekenden zich af. Wie rond 21.30 de veerpont van Punda naar Otrobanda pakte, kon een bekende Surinaams-Nederlandse comedian tegenkomen die vrijwel alle edities van het festival heeft bezocht – dit jaar met een gezelschap van 9 man. Achterin het publiek, vlak voor restaurant Flores, neemt de bekendste entertainer / radiomaker van Sint Maarten het optreden van Candy en band in zich op. “I haven’t missed one edition of the jazz fest”, vertelt hij trots, “I am really here to enjoy the music and the vibe.”

Deze woensdagavond zagen we de voorzichtige contouren van wat zich dit weekend bij het WTC gaat aftekenen. Supersterren Maluma en Marc Anthony, aangevuld met wereldacts als Seal, Eros Rammazotti, Nile Rodgers, Juan Luis Guerra en Jennifer Hudson, zetten Curaçao weer even muzikaal op de kaart. De muzikale traditie zorgt voor een gezonde ‘fomo’ (fear of missing out), ook onder diegenen die daar doorgaans weinig last van hebben – zowel eilandbewoners als bezoekers. Binnen bij één van de ondernemers in Kura Hulanda gaat het gesprek “dat we een optreden van Candy Dulfer in je voortuin nooit normáál moeten gaan vinden en dat we ons blijven realiseren wat voor cadeau dit evenement voor ons eiland is”. Dat lijkt een gezonde bril om de komende dagen het Curaçao North Sea Jazz Festival door te bekijken.

