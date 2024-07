Luchtvaart & Reizen Computerstoring wereldwijd heeft ook invloed op vluchten naar Curaçao Hans Hofstra 19-07-2024 - 1 minuten leestijd

Amsterdam – Een wereldwijde computerstoring lijkt ook invloed te hebben op het vliegverkeer van Amsterdam richting Curaçao. KLM-vlucht 733 die om 11.15 Nederlandse tijd was gepland, vertrekt later. Onbekend is nog hoe lang de computerstoring gaat duren.

KL733 stond om 11.15 uur gepland. De vertraging lijkt kort te zijn. Voorlopig lijkt de vlucht nu te vertrekken om 11.35 uur. Voorlopig is er nog geen vertraging gemeld op de TUI-vlucht OR355 die vanmiddag om 16.40 uur vertrekt.

Later meer

174