Curaçao 100, Bonaire 127 besmettingen

Het aantal actieve coronabesmettingen op Curaçao staat weer op honderd. Elf mensen werden positief getest, maar er konden ook weer veertien uit isolatie.

Het aantal corona patiënten in het ziekenhuis is nog hetzelfde als gisteren; daar liggen er tien, van wie twee op de intensive care.

Bonaire

Op Bonaire is het aantal besmettingen opgelopen tot 127. Dat zijn er dertien meer dan donderdag. Het gaat in de meeste gevallen om lokale besmettingen.

Vooral mensen tussen de 20 en 60 jaar raakten besmet. Door de herfstvakantie zijn de groepen van besmettingen op scholen van de periode daarvoor doorbroken. Mensen zijn in de tweede helft van oktober vooral thuis besmet geraakt en in mindere gevallen op het werk of via sociale contacten, aldus de afdeling Publieke Gezondheid.

Van de mensen die in de tweede helft van oktober besmet raakten, was iets minder dan de helft volledig gevaccineerd. Gevaccineerde mensen kunnen ook besmet raken met het virus. Als een gevaccineerde persoon besmet raakt met het virus, besmet hij of zij 63 % minder mensen in de omgeving dan een ongevaccineerde persoon die besmet is.