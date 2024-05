Sport Curaçao blijft sponsor Ajax Redactie 28-05-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Voetbalclub Ajax en de Curaçao Tourist Board (CTB) hebben hun samenwerking verlengd. Sinds januari 2020 prijkt het logo van Curaçao op de mouw van de Ajax-shirts. Het huidige contract loopt volgend jaar januari af. De samenwerking als ‘official partner’ is nu verlengd tot en met 2027.

Cas Biesta, commercieel directeur ad interim bij Ajax, is zeer tevreden. “We zijn Curaçao Tourist Board erg dankbaar voor het getoonde vertrouwen. Ajax en Curaçao zijn de afgelopen jaren op meerdere manieren echt verbonden geraakt,” zegt Biesta.

Hij benadrukt dat de samenwerking niet alleen zichtbaarheid op en rond de velden heeft opgeleverd, maar ook diverse samenwerkingen in Nederland en op Curaçao heeft voortgebracht. “We zijn erg blij met deze verlenging voor de komende drie jaar. We kijken ernaar uit om de gastvrijheid van en onze goede ervaringen op Curaçao met iedereen te delen,” aldus Biesta.

Muryad de Bruin, counterpart director bij de CTB, ziet de verlenging als een belangrijke mijlpaal. “Met deze verlenging volmaken we het 5-jarige jubileum als sleeve-partner,” zegt De Bruin. “De zichtbaarheid op de mouw van het iconische Ajax-shirt heeft internationaal bijgedragen aan meer bekendheid van en waardering voor ons mooie eiland, bij voetbalkijkers in het algemeen en Ajax-fans in het bijzonder.”

Hij voegt eraan toe dat vanaf januari de samenwerking als official partner verdergaat en dat Curaçao op meerdere manieren zichtbaar blijft in het stadion, op tv en social media. “En we organiseren onverminderd mooie winacties voor fans.”

Het logo van Curaçao is een vaste waarde geworden bij Ajax. Niet alleen prijkt het op de mouwen van de spelers, maar ook op de borden achter geïnterviewde spelers en trainers. Ajax-spelers en oud-Ajacieden bezoeken regelmatig Curaçao om het eiland te promoten.

De financiële details van het verlengde contract zijn niet bekendgemaakt. Vorig seizoen zou de CTB naar verluidt twee miljoen euro hebben betaald om op de mouw van de Ajax-spelers te mogen prijken. Met de verlenging van dit contract hoopt Curaçao haar internationale zichtbaarheid en toerisme verder te versterken.