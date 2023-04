Curaçao decor van de nieuwste Nederlandse sinterklaasfilm

WILLEMSTAD – Curaçao wordt het decor van de nieuwste sinterklaasfilm die op 4 oktober uitkomt in Nederland: Sint Ahoy. Afgelopen week zijn de opnames gestart. Regisseurs zijn Rik Sinkeldam en Andy van Veen, bekend van de kinderfilm LeoLeo: het Alpacafeest. Sinkeldam en Van Veen zijn ook de producent, Sinkeldam houdt daarnaast de camera vast en schreef het script.

door Yvonne van Schaijk

Kijken op de set kan nog tot de laatste draaidag op 16 april. Al moet je er wel wat voor doen. De filmopnames zijn namelijk voor een groot gedeelte afgesloten en filmlocaties zijn compleet afgeschermd. “Maar niet allemaal”, vertelt regisseur Sinkeldam. “Dat kan ook niet. Daardoor hebben we ook veel bezoekers.”

“Logisch, Je bent op een tropisch eiland in april en opeens loopt daar Sinterklaas rond. Dat trekt bekijks. Mensen zien zulke korte stukjes, dat ze toch het hele verhaal niet weten. Tot nu toe zijn er alleen positieve reacties”, zegt Sinkeldam.

Sint Ahoy wordt op verschillende locaties op het eiland gefilmd. Zo zijn crew en acteurs gezien op Caracasbaai, Princess Sirena Bay Estate, Mangrove Beach Corendon, Livingstone Jan Thiel Beach Resort, de Pontjesbrug en bij het Sandals Royal Curaçao waar een piratenschip voor anker ligt.

Verhaal

De film Sint Ahoy gaat over Sinterklaas die op avontuur gaat. Door een foutje onderweg naar Nederland raakt de goedheiligman met zijn stoomboot uit koers en belandt hij met zijn pieten op een tropisch eiland die ook bij het Koninkrijk hoort.

Hier krijgen ze het aan de stok met een stel piraten. “Je kan het vergelijken met Bassie en Adriaan”, zegt Sinkeldam.

Cast

In de film spelen bekende Curaçaoënaars mee. “Channah Koerten, die onder ander bekend is van Echte Meisjes in de Jungle en Temptation Island en influencer Melissa van Veen spelen in de film”, vertelt Sinkeldam. “Ook een groot deel van de crew is van het eiland.”

Naast bekende Curaçaoënaars, spelen er ook bekende Nederlanders en Belgen in de film. Maar wie dat zijn, daar wil Rik Sinkeldam niets over kwijt. “Ik ga daar nog niets over zeggen.” Ook wie Sinterklaas speelt en of dat Stefan de Walle, de landelijke Sinterklaas van Nederland, wordt, is nog de grote vraag.

Maar Curaçao is klein. Wie goede ogen heeft en Nederlandse en Belgische acteurs kent, heeft cabaretier Stefano Keizers en zanger Jérémie Vrielynck rond zien lopen op de set van de film. Actrice en fotomodel Kim Feenstra speelt waarschijnlijk ook in de film. De naam van Quentin Jarret, de ex-vriend van Channah en vader van haar kinderen, zoemt ook rond. Het is niet duidelijk of hij ook meespeelt.

Veranderingen

Een ding is duidelijk: over de huidskleur van de pieten doet Sinkeldam niet geheimzinnig.

“De pieten houden allemaal hun eigen huidskleur. We noemen ze geen pakjespiet of bakkerspiet, maar iedere piet heeft een eigen voornaam, die begint met de letter P, zoals Pien of Pedro. De pieten houden wel hun kleurrijke kleding”, zegt de regisseur.

De grootste verandering die de karikatuur van piet ondergaat is, dat hij of zij geen knecht meer is van Sinterklaas, maar zijn vriend. “Onze pieten hebben allemaal hun eigen talent. Eén piet kan bijvoorbeeld in zijn vingers knippen, waardoor Sinterklaas opeens in zijn zomeroutfit zit.”

Doordat pieten talenten hebben, hoopt Sinkeldam dat kinderen in de bioscoop zichzelf in de pieten herkennen. “Dat vinden Van Veen en ik heel belangrijk. Wij willen de magie van Sinterklaas en het avontuur terugbrengen.”

Discussie

Voor de pietenverandering hebben Sinkeldam en Van Veen een bewuste keuze gemaakt.

“Wij willen wegblijven van de pietendiscussie. Het sinterklaasfeest is voor iedereen en alle culturen”, zegt Sinkeldam. “Voor een kind maakt het niet uit, zolang zij of hij een sinterklaasfiguur ziet en een stel kleurrijke figuren”, denkt Sinkeldam.

Dat bewees zich volgens de regisseur ook tijdens het draaien op de Pontjesbrug in Willemstad. “Kinderen kwamen op ons afrennen en hadden een meet-and-greet met Sinterklaas. We hebben het meegefilmd. Het zag er zo leuk uit.”

Sinterklaas is wel nog steeds sinterklaas. “Sinterklaas is zoals we hem kennen, alleen houdt hij ook wel van een verkleedfeestje”, zegt Sinkeldam. “Meer zeg ik voorlopig niet.”