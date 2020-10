Curaçao heeft eigen kwartet

15 Gedeeld

Hellen Noort geeft Papiaments

Vanaf vandaag is het Papiamentstalig kwartetspel Trankilo verkrijgbaar op Curaçao. Te koop bij Bruna en Mensing’s Caminada. Deze eerste editie van het kwartetspel dankt zijn naam aan wijlen Eddy Concession,

Die stond in de jaren ’70 en ’80 beter bekend als Trankilo Mano. Een naam die hij ook gaf aan zijn trùk’i pan aan de Santa Rosaweg .

Naomi

Afgelopen vrijdag heeft Naomi Noort, kleindochter van Tankilo Mano, haar oude kleuterschool bezocht om hen een aantal Trankilo kwartetspelletjes cadeau gegeven. Naomi is de illustrator van het spel.

Juf Annette, bij wie ze veertien jaar geleden in de klas zat, kan zich nog heel goed herinneren dat Naomi de laatste vijftien tot dertig minuten van de schooldag mocht tekenen. “Ze kon dat toen al heel goed!”

Hellen

Uitgever van het kwartetspel is Hellen Concession, dochter van Trankilo Mano. Zij is directeur van Papiamentu Op Maat en sinds 2010 actief in het vertalen en verzorgen van cursussen Papiaments.

“Gedurende mijn lessen maak ik veelvuldig gebruik van allerlei gezelschapsspellen. Het is namelijk dé manier voor mijn beginnende cursisten om de geleerde theorie op een leuke en ontspannen manier te oefenen.”

Intussen heeft Hellen ongeveer ieder bestaand kwartetspel in de kast liggen, maar geen een voldeed precies aan wat zij voor haar cursisten nodig had. ”Ik ben erg trots op het product dat we samen met mijn dochter Naomi en vormgever ejpeg.design hebben neergezet.”