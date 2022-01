Curaçao heeft ruim 7.500 mensen in isolatie vanwege covid-19

11 Gedeeld

Met 964 nieuwe besmettingen vandaag zitten er ruim 7.500 mensen op Curaçao in isolatie. De eerste week van dit jaar zijn in totaal 5.633 mensen besmet geraakt.

De incidentie komt daarmee op 5.311 per 100.000 inwoners. Ter vergelijking in Nederland is de incidentie 639. De besmettingsgraad op Curaçao is dus een factor acht hoger.

Er viel vandaag opnieuw een dode te betreuren als gevolg van covid-19 in het ziekenhuis. 192 mensen overleden op Curaçao sinds het begin van de coronacrisis in maart 2020.

Er liggen momenteel 23 patiënten met covid gerelateerde klachten in het CMC. Vier minder dan gisteren. Daarvan liggen zes mensen op de intensive care.

Aruba

Op Aruba werden vandaag 912 mensen positief getest. Dat is iets minder dan de afgelopen twee dagen maar nog altijd dubbel zo veel als in de eerste dagen van jaar. De incidentie op Aruba in de eerste week van dit jaar is net zo hoog als op Curaçao: 5.300 per 100.000 inwoners raakten besmet deze week.

Het totaal aantal actieve cases komt vandaag uit op 4.756, bijna 550 patiënten meer dan gisteren.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg drastisch vandaag. Lagen er gisteren nog twaalf patiënten in het ziekenhuis, vandaag is dat gestegen naar 21, van wie drie op de intensive care.

Bonaire

Op Bonaire kwamen er vandaag 173 nieuwe besmettingen bij. Het totaal aantal mensen met een covid-19-besmetting bedraagt 720. De incidentie in de eerst week van dit jaar komt daarmee uit op ruim 3.000 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Vijf patiënten liggen in het ziekenhuis met een covid-19-infectie.