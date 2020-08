Curacao in oktober in actie

11 Gedeeld

Willemstad – In oktober moet het gebeuren: het Curaçaose elftal speelt dan tegen hun eerste poul tegen vier landen in de Concacaf. Gisteren vond de loting plaats.

Curaçao moet aantreden tegen Guatamala, St. Vincent And The Grenadines, Cuba en British Virgin Island. De eerste wedstrijd in deze poule wordt thuis gespeeld. Curaçao moet deze poule winnen om door te stromen naar de volgende ronde.

Het uiteindelijke doel van bondscoach Remko Bicentini en zijn ploeg is kwalificieren de Fifa World Cup 2022.

