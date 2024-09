Sport Curaçao lijdt verrassende nederlaag tegen Saint Lucia in Nations League Dick Drayer 07-09-2024 - 2 minuten leestijd

ST. GEORGE – Curaçao is onder leiding van bondscoach Dick Advocaat teleurstellend begonnen aan de Nations League. Het elftal verloor met 2-1 van Saint Lucia, een land dat op de 170e plaats staat van de FIFA-ranking, ver onder Curaçao dat op plek 86 staat.

Curaçao trad aan met enkele bekende spelers uit de Eredivisie, waaronder doelman Eloy Room, verdediger Joshua Brenet, middenvelder Vurnon Anita en aanvaller Ar’Jany Martha.

Brenent shortens the difference for Curaçao against St. Lucia! ⚽ pic.twitter.com/odNW95FRWG— Concacaf Nations League (@CNationsLeague) September 6, 2024

Curaçao was beter, had 62 procent balbezit, maar wist dat niet om te zetten in winst. Brenet wist tijdens de wedstrijd het enige doelpunt voor Curaçao te maken, wat zijn eerste goal ooit voor het nationale elftal was.

Advocaat had tot dit duel nog geen nederlaag geleden sinds hij begin 2024 aantrad als bondscoach. Eerder speelde Curaçao gelijk tegen het Turkse Alanyaspor en won het van het Engelse Hull City in oefenwedstrijden. In de WK-kwalificatiereeks versloeg het eiland Barbados en Aruba.

Curaçao is in de Nations League ingedeeld in League B, Groep B van de CONCACAF, samen met Saint Lucia, Grenada en Saint-Martin. Advocaat is de nieuwste Nederlandse coach van het Caribische eiland, na eerdere bondscoaches als Patrick Kluivert, Guus Hiddink, Art Langeler en Dean Gorré.

