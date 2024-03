CuraÃ§ao: mariniers schieten en genieten

Defensie Curaçao: mariniers schieten en genieten Dick Drayer 2024-03-24 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Op Curaçao heeft het 13e Raiding Squadron van de mariniers een intensieve en succesvolle Live Firing Tactical Training achter de rug. Dat valt op te maken uit het artikel Caribische training met grote glimlach in het maandblad voor Defensie ‘Alle Hens’. Majoor der mariniers Mark en zijn team weten deze grootschalige oefening in slechts acht weken op poten te zetten – een klus die normaal gesproken bijna een jaar in beslag neemt. Het resultaat? Een team van mariniers met een brede glimlach na afloop van de training. “Dit is iets compleet anders dan wat we gewend zijn,” zegt Mark.

De training vond plaats op het schietterrein Wacao op Curaçao, waar de mariniers 24 uur lang met individuele en groepswapens manoeuvreerden alsof het een echte gevechtssituatie betrof. Eerste luitenant der mariniers Bauke, die de oefening leidde, is enorm enthousiast over wat hij en zijn mannen hebben geleerd en ervaren. “Dit optreden is de essentie van ons werk. Train as you fight.”

De Live Firing Tactical Training is een realistisch scenario waarbij van de deelnemers een hoog niveau van inlevingsvermogen wordt verwacht. In een script dat doet denken aan situaties in Jemen, moesten de mariniers lanceerinstallaties met antischipraketten uitschakelen, inclusief de bijbehorende radarapparatuur en munitiebunkers. Om de realiteit zo goed mogelijk na te bootsen, waren deze installaties en wapens nagemaakt van hout en op het schietterrein geplaatst.

Majoor Mark koos voor een actuele dreiging als thema voor het script en voegde daar een inlichtingenspel aan toe, evenals alle wapens die het squadron tot zijn beschikking heeft. “Van Glock tot explosieven en alles wat daartussen zit.” De samenwerking met de opleiding voor gevechtsschietinstructeurs zorgde ervoor dat de veiligheid gewaarborgd was, ondanks de korte voorbereidingstijd die enkele functionarissen zorgen baarde.

De training was uniek vanwege de massale inzet van wapens en het betrekken van een oefenvijand die terug kon schieten. “We werkten met de groepswapens, zoals de 60 millimeter-mortier en de antitank Panzerfaust,” zegt korporaal Job van het Sierra-team. Ondanks de uitdagingen die het dragen van zware wapens met zich meebracht in de warme temperaturen, waren ook binnen zijn team lachende gezichten te zien.

Tijdens de LFTT werden veertien gevechtsschietinstructeurs geëxamineerd. Deze instructeurs zijn gespecialiseerd in het begeleiden van schutters in een dynamische en realistische oefenomgeving. De LFTT eiste een zware tol van de doelwitten, wat het realisme en de impact van de training benadrukt.

“Dit was de eerste keer dat ik met mijn troop een Live Firing Tactical Training deed,” zegt eerste luitenant Bauke. De week voorafgaand aan de training was gevuld met nuttige battle lessons, die de teams voorbereidden op verschillende scenario’s. De ervaring van het oefenen met echte munitie maakte dat de deelnemers zich volledig inleefden in het scenario, alsof ze zich even in een andere wereld bevonden. “Het was in één woord geweldig!”

lees hier het complete artikel