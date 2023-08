Curaçao op zoek naar betaalbare studentenkamers

De hoge prijzen voor een studentenkamer in Nederland dreigen een probleem te worden voor ook Curaçaose studenten. Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) wil gaan zorgen dat ook tweedejaars een garantie op een kamer hebben. Dit schrijft Oscar van Dam op Caribisch netwerk.

Onder begeleiding van SSC zijn eind juli 146 studenten van Curaçao naar Nederland gevlogen. Ze gaan daar aan een nieuwe studie beginnen. Volgens directeur Sidney Justiana zijn zoals elk jaar de grote steden Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam populair onder de studenten. “Maar steeds vaker ook Eindhoven.”

Alle eerstejaars hebben een kamer, iets dat ook wordt gegarandeerd als scholieren ervoor kiezen onder begeleiding van SSC naar Nederland te gaan. “Maar we merken wel dat er in Nederland een grote kamernood is in sommige steden. Dat leidt er toe dat makelaars enorme prijzen vragen.”

Justiana heeft afspraken gemaakt met woningbouwbedrijven om in september terug te keren, om afspraken te maken voor tweedejaars. “Ook daarvoor willen we kamers garanderen als ze na het eerste jaar naar een andere kamer moeten doorschuiven.”

Daarvoor is het volgens hem nodig om duidelijke afspraken te maken. “We willen niet dat tweedejaars problemen op dat gebied krijgen. Iedereen die via SSC gaat moet een goede kamer krijgen.”

Justiana vloog samen met onderwijsminister Sithree van Heydoorn mee met de studenten en bracht verschillende bezoeken in Nederland, samen bekeken ze onder meer enkele studentenkamers. Maar waar Van Heydoorn na enkele dagen weer terug keerde naar Curaçao, bleef Justiana twee weken in Nederland voor meer overleg.

Zo sprak hij onder meer met de loco-burgemeester van Rotterdam en ook in de andere steden waar veel Curaçaoënaars studeren, sprak hij met bestuurders en onderwijsorganisaties. “Over het algemeen kunnen we zeggen dat deze lichting klaar is om te beginnen aan het nieuwe studiejaar.”

Hij benadrukt dat sommige studenten hopen op een studio, zodat ze geen badkamers en keuken hoeven delen met andere studenten. “Maar de prijzen die daarvoor worden gevraagd zijn erg hoog. Enerzijds is een studio niet realistisch, anderzijds is het goed als studenten dagelijks contact hebben met andere studenten, daarmee voorkom je de mogelijkheid dat ze zich erg eenzaam voelen.”

Tegelijkertijd wordt hij deze dagen regelmatig gebeld door ouders die Justiana vragen om hulp voor hun in Nederland studerende kind. “Sommige hebben nog geen kamer. Maar als directeur van SSC kan ik niet veel doen voor studenten die niet via ons naar Nederland gaan, hoe vervelend dat ook is.”