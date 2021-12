‘Curaçao presenteert deze maand nog aanpak goksector’

42 Gedeeld

Sander Dekker

De Curaçaose regering stelt nog deze maand een plan vast om de goksector op het eiland aan te pakken. Het gaat om gokbedrijven die offshore kansspelen aanbieden en zich daarbij richten op landen waar dat niet mag.

Dat schrijven minister van Rechtsbescherming Sander Dekker en staatssecretaris Raymond Knops aan de Tweede Kamer. Die had vragen gesteld over de Curaçaose goksector.

Het Nederlandse kabinet neemt de zorgen omtrent illegaal kansspelaanbod op Curaçao serieus, zegt Dekker. Den Haag zet zich in om het illegaal kansspelaanbod vanuit Curaçao in te perken.

Landspakket

Curaçao en Nederland maakten daarom afspraken in het landspakket Curaçao over de modernisering en hervorming van het aanbod van online-kansspelen.

Curaçao heeft toegezegd wettelijk een onafhankelijke toezichthouder in te stellen, die online kansspelen onder zijn hoede krijgt. Deze gaat ook licenties verstrekken en handhaaft indien nodig, waarbij als uiterste interventie de licentie kan worden ingetrokken.

Aanbieders van online kansspelen vanuit Curaçao moeten handelen conform wet- en regelgeving van de landen waarop zij zich richten. Ook wordt er regelgeving gemaakt om via de Curaçao Gaming Control Board en de Belastingdienst de door licentiehouders verschuldigde belastingen en licentievergoedingen te innen.

Kansspelautoriteit

Op 15 november heeft de Nederlandse Kansspelautoriteit aangekondigd dat zij een onderzoek gaat doen naar 25 illegale kansspelwebsites. Binnen deze selectie zitten ook enkele websites uit Curaçao.

De Kansspelautoriteit kan aanbieders die in Nederland zonder vergunning online kansspelen aanbieden onder andere een last onder dwangsom of een boete opleggen, ongeacht waar ze zijn gevestigd.

Maar het is niet altijd eenvoudig om boetes die zijn opgelegd aan in het buitenland gevestigde aanbieders ook daadwerkelijk te verhalen. Met betrekking tot de boetes aan partijen gevestigd op Curaçao heeft, zegt de Kansspelautoriteit dat het vrijwel steeds gaat om brievenbusfirma’s en dat het tot nu toe niet mogelijk is gebleken om vermogensbestanddelen te achterhalen, waarop bijvoorbeeld beslag kan worden gelegd.

Bevoegdheden

Het opleggen van een last onder dwangsom of boete is echter maar één van de middelen die kunnen worden ingezet om illegale aanbieders te stoppen. Met de inwerkingtreding van nieuwe wetgeving heeft de Kansspelautoriteit een aantal nieuwe bevoegdheden gekregen voor het tegengaan van illegaal online aanbod.

Zij kan aan dienstverleners van illegale aanbieders, zoals betaaldiensten of internetproviders, een bindende aanwijzing geven om met die dienstverlening te stoppen. In het uiterste geval kan een website worden geblokkeerd.

Nederland zegt toe ondersteuning aan Curaçao toe via de Kansspelautoriteit op het moment dat het eiland inderdaad een onafhankelijke toezichthouder met adequate bevoegdheden heeft geïnstalleerd.