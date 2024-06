Sport Curaçao wint ook tweede kwalificatiewedstrijd, 0-2 tegen Aruba Dick Drayer 08-06-2024 - 1 minuten leestijd

Curaçao | Foto: NoticiaCla

ORANJESTAD – In de tweede kwalificatieronde van het WK 2026, heeft Curaçao een 0-2 overwinning behaald op Aruba. De wedstrijd, die plaatsvond in pool C, was tevens de tweede officiële wedstrijd onder leiding van coach Dick Advocaat. De eerste wedstrijd tegen Barbados werd gewonnen met 4-1. Met deze tweede overwinning blijft Curaçao ongeslagen onder zijn hoede en leiden ze nu de groep met twee overwinningen uit twee wedstrijden.

Curaçao had vrijwel de hele wedstrijd een overwicht, maar wist dat in de eerste helft, net als tegen Barbados niet in doelpunten om te zetten. De ploeg van Advocaat het driekwart van de wedstrijd balbezit.

Juninho Bacuna opende de score in de 58ste minuut. De speler van Birmingham City schoot op aangeven van Jearl Margaritha met rechts vanuit het midden van het strafschopgebied in de rechterbenedenhoek.

Diep in de blessuretijd sloeg Curaçao nogmaals toe. Xander Severina schoot in de 97e minuut na een assist van Rayvien Rosario vanaf de linkerkant van het strafschopgebied in de linkerbovenhoek. Zijn doelpunt verzegelde de wedstrijd en zorgde ervoor dat de punten mee naar huis gingen.

Met deze overwinning staat Curaçao voorlopig bovenaan in groep C, die verder bestaat uit Barbados, St. Lucia en Haïti. De volgende wedstrijd van de bluewave is pas op 6 juni volgend jaar thuis tegen Sint Lucia, vier dagen later, uit tegen Haïti.