Curaçaose politie houdt LBD-er aan

Foto – Èxtra

Willemstad – De politie heeft gisteren een lid van de Landelijke Beveiligingsdienst aan gehouden voor bedreiging. Dat meldt ochtendkrant Èxtra.

Een en ander zou gebeurd zijn tijdens de verjaardag van zijn zoon. Er ontstond een felle discussie en de LBD-er zou daarop mensen hebben bedreigd in het huis waar zijn zoon woont en waar de verjaardag gevierd werd. De politie werd gevraagd in te grijpen, hun collega ziet nu vast in afwachting van het onderzoek.

