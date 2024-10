Gezondheidszorg Dagelijks één beroerte op Curaçao Dick Drayer 15-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Neurologische aandoeningen zoals beroertes hebben een groeiende impact op Curaçao, waar volgens een lokale neurochirurg dagelijks één persoon een beroerte krijgt.

Deze ernstige aandoeningen, veroorzaakt door schade aan de zenuwen, hersenen of het ruggenmerg, leiden tot uiteenlopende gezondheidsproblemen zoals verminderde mobiliteit, evenwichtsproblemen en complicaties in de ademhaling, blaas- en darmfuncties.

Caribische top

Van 1 tot 3 november wordt tijdens de allereerste Caribische Top over neurologische aandoeningen op Curaçao uitgebreid aandacht besteed aan deze groeiende zorg.

De top wordt georganiseerd door de Neuroscience Awareness Network Foundation UMENTE, Stichting Multiple Sclerose Curaçao, Fundashon Alton Paas en NASHKO en brengt medische experts, beleidsmakers, patiënten en mantelzorgers samen om oplossingen te zoeken voor de behandeling en zorg van mensen met neurologische aandoeningen in de regio.

Medisch complex

Neurologische aandoeningen zoals beroertes en ruggenmergletsels zijn niet alleen medisch complex, maar hebben ook een grote maatschappelijke impact. Patiënten hebben vaak langdurige zorg nodig, thuis of in een instelling, en lopen een verhoogd risico op bijkomende complicaties zoals longontsteking, doorligwonden en hartproblemen. Daarnaast worden zij geconfronteerd met beperkingen in hun deelname aan de arbeidsmarkt, wat bredere sociaaleconomische uitdagingen oplevert voor het eiland.

De Caribische Top, die plaatsvindt in het Curaçao Marriott Beach Resort, zal ingaan op deze urgente kwesties. Er zijn presentaties van internationale en lokale experts, die de nieuwste inzichten delen over behandelingen, innovaties in de zorg en strategieën voor sociale inclusie van patiënten met neurologische aandoeningen. De top biedt een breed platform voor het bevorderen van bewustwording en het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met beroertes, multiple sclerose en ruggenmergletsels.

De organisatoren nodigen het publiek, patiënten, zorgprofessionals en alle andere betrokkenen uit om deel te nemen aan de conferentie en bij te dragen aan de discussie over betere zorg en inclusie.

