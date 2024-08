Luchtvaart & Reizen DC-ANSP investeert 14 miljoen gulden in uitbreiding Redactie 31-08-2024 - 1 minuten leestijd

De bouwvergunning

WILLEMSTAD – De Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider (DC-ANSP) investeert ongeveer veertien miljoen gulden in de bouw en inrichting van een nieuw gebouw, grenzend aan haar huidige locatie op Seru Mahuma. De uitbreiding is noodzakelijk vanwege de overgang naar een nieuw luchtverkeersleidingssysteem dat meer ruimte vereist. De bouw betreft een uitbreiding en is geen vervanging van het bestaande pand.

Minister Charles Cooper van VVRP overhandigde samen met de Dienst Stadsplanning (ROP) officieel de bouwvergunning. De start van de bouw staat gepland voor 2025, en de oplevering van de nieuwbouw wordt verwacht in 2026. Het nieuwe gebouw wordt een integraal onderdeel van het hoofdkantoor van DC-ANSP en biedt ruimte voor de operationele functies van de organisatie.

Deze investering draagt bij aan de economie door het creëren van banen tijdens de bouwfase. Bovendien biedt de uitbreiding van DC-ANSP groeikansen voor de organisatie en mogelijkheden om innovatieve technologieën te implementeren, wat de luchtverkeersdienstverlening verder verbetert. De financiering van de investering gebeurt deels met eigen vermogen en deels met geleend geld.

64