Economie De Caribische Gulden: Een stap richting economische stabiliteit in 2025 Redactie 26-08-2024 - 5 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Afgelopen week vond de officiële onthulling plaats van het ontwerp van de Caribische Gulden, de nieuwe munteenheid die vanaf 31 maart 2025 in omloop zal zijn in Curaçao en Sint-Maarten. De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS) presenteerde de bankbiljetten en munten gelijktijdig in beide landen.

Nancy Guttenberg-Van der Wal, hoofd corporate communications van de CBCS, spreekt met Caribisch Netwerk over de opwinding rondom het evenement: “Het is echt geweldig. We hebben er vijf jaar naartoe gewerkt en hoewel we natuurlijk alles al hebben gezien, is het een bijzondere ervaring om het ontwerp nu ook met het publiek te delen. De reacties zijn zo enthousiast dat we als team trots terugkijken op het resultaat.”

De overgang naar de Caribische Gulden is een lang gepland proces. Na de ontbinding van de Nederlandse Antillen in 2010, werd duidelijk dat Curaçao en Sint-Maarten behoefte hadden aan een nieuwe munteenheid.

De Antilliaanse Gulden, een munt die nog steeds verbonden is aan een land dat niet langer bestaat, loopt tegen praktische problemen aan. “We werken al sinds 2010 met geld van een land dat niet meer bestaat,” legt Guttenberg-Van der Wal uit. “Als je de Antilliaanse Gulden ergens wilt omwisselen, stuit je vaak op moeilijkheden omdat de Nederlandse Antillen niet meer bestaan.” Screenshot CBCS

Daarnaast speelt de veroudering van de echtheidskenmerken van de Antilliaanse Gulden een rol. Guttenberg-Van der Wal benadrukt dat de nieuwe Caribische Gulden uitgerust is met moderne veiligheidskenmerken om fraude te voorkomen.

“De huidige bankbiljetten zijn verouderd en we hebben recent te maken gehad met vervalste biljetten. De nieuwe munt heeft moderne echtheidskenmerken die bijdragen aan de veiligheid en het vertrouwen in het betalingsverkeer.”

Verbintenis

Het ontwerp van de Caribische Gulden is zorgvuldig samengesteld om de culturele en natuurlijke rijkdommen van zowel Curaçao als Sint-Maarten te weerspiegelen. Guttenberg-Van der Wal vertelt hoe het team tot de keuze kwam voor het thema onderwaterleven.

“We moesten iets vinden waarin beide landen zich konden herkennen. Uiteindelijk kwamen we uit bij de onderwaterwereld, een prachtig symbool zonder grenzen, dat de samenwerking tussen de twee landen in de monetaire unie weerspiegelt.”

Een mariene bioloog werd ingeschakeld om de koralen en andere elementen van de oceaan nauwkeurig na te bootsen in het ontwerp van de bankbiljetten en munten.

“We hebben ervoor gezorgd dat elk element precies weergeeft waar het thuishoort, en dit verhaal achter het ontwerp hebben we tijdens de onthulling met het publiek kunnen delen.”

Voorbereidingen

De CBCS heeft aangekondigd dat de invoering van de Caribische Gulden plaatsvindt op 31 maart 2025. Vanaf die datum zullen burgers hun Antilliaanse Guldens kosteloos kunnen omwisselen bij commerciële banken. Er is een gezamenlijke circulatieperiode van drie maanden, waarin beide munteenheden naast elkaar in omloop zijn.

Guttenberg-Van der Wal geeft ook aan dat de nieuwe munten en bankbiljetten met uiterste zorg zijn geproduceerd in samenwerking met internationale leveranciers. “De munten worden geslagen in Canada en de bankbiljetten worden gedrukt in Malta.”

Deze keuze komt voort uit een openbare aanbesteding, waarbij de contracten werden toegekend aan bedrijven die voldeden aan de vereiste kwaliteitseisen.

Wereldwijd

Hoewel de nieuwe munt gekoppeld blijft aan de Amerikaanse dollar met een vaste wisselkoers van 1 XCG = 1,79 USD, kiezen de regeringen van Curaçao en Sint-Maarten bewust voor het behoud van een eigen munteenheid.

Guttenberg-Van der Wal licht toe: “Uit onderzoek van het IMF blijkt dat het hebben van een eigen munt bepaalde voordelen biedt, zoals de mogelijkheid om monetair beleid te voeren en te fungeren als lender of last resort voor banken die tijdelijk in problemen verkeren. Dit zijn belangrijke factoren die we zouden verliezen als we zouden overstappen op de Amerikaanse dollar.”

De overgang naar de Caribische Gulden markeert een nieuw tijdperk voor de economieën van Curaçao en Sint-Maarten. De CBCS heeft met de nieuwe munt naar eigen zeggen een veilige en moderne basis gelegd voor verdere economische ontwikkeling en stabiliteit.

Zoals Guttenberg-Van der Wal het verwoordt: “We kijken met vertrouwen naar de toekomst met een munt die niet alleen symbool staat voor onze culturele rijkdom, maar ook bijdraagt aan een veilig en stabiel economisch klimaat.”

