De Curaçaose ochtendkranten van dinsdag 23 april 2024

Antilliaans dagblad: Carabisering uitdaging

Hof: Binnenkort nieuwe vacatures voor lokale rechters

Het Hof zal binnenkort nieuwe vacatures openstellen voor functies als rechters in opleiding, zowel algemeen als op het gebied van belastingrecht, met als doel voldoende gekwalificeerde Caribische juristen aan te trekken.

“Ondanks deze inspanningen blijft de ‘Caribisering’ van het Hof een voortdurende uitdaging”, zegt president Mauritsz de Kort van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba in een gesprek met het Antilliaans Dagblad.

“De vereiste opleiding tot rechter is lang en intensief, wat gepaard gaat met een zekere mate van afbreukrisico”, licht De Kort toe. “Bovendien moet het Hof concurreren met beter betalende lokale advocatenkantoren en met de Nederlandse arbeidsmarkt, terwijl de concurrentie vanuit Caribisch Nederland – lees: Bonaire – onverminderd blijft.”

Het Hof voor de zes eilanden telt per augustus aanstaande 51 rechters, van wie 31 op Curaçao, 13 op Aruba, 5 op Sint-Maarten en 2 op de BES-eilanden (Bonaire).

Daarnaast zijn er nog eens 5 plaatsvervangende rechters (waarvan 4 van Caribische afkomst) en 1 rechterlijk ambtenaar in opleiding (afkomstig uit Bonaire).

Voorts zijn er vestigingsmanagers, gerechtsambtenaren die juridische en administratieve ondersteuning verlenen en gerechtsambtenaren belast met de bedrijfsvoering. Al met al bedraagt de personele bezetting van het Hof op dit moment circa 220 medewerkers.

De Kort, zelf van Caribische afkomst en werkzaam geweest op meerdere eilanden waar het Hof vestigingen heeft, trad per 1 januari 2022 aan als president: “Het is essentieel om begrip te tonen voor lokale omstandigheden in de uitvoering van het werk, aangezien het Hof in feite het Koninkrijk in het klein is, waar zowel lokale collega’s als collega’s uit Europees Nederland werkzaam zijn”.

Extra: Deze week zal meer beïnvloed zijn door Saharazand

Toename van Saharazand over Curaçao verwacht deze week

Een algemene waarschuwing aan alle burgers van Curaçao, want het Saharazand kan zowel ademhalings- als visuele ongemakken veroorzaken.

Elk jaar opnieuw worden we geconfronteerd met het fenomeen van Saharazand van het Afrikaanse continent. Dit zand is een belangrijke factor in de wereldwijde ecologie omdat het voedingsstoffen bevat die bijvoorbeeld het Amazoneregenwoud bemesten, maar het zand beïnvloedt ook de kwaliteit van onze lucht, wat lichte ademhalingsmoeilijkheden kan veroorzaken bij bepaalde personen.

Dit komt omdat samen met het zand ook andere organische en chemische materialen in de lucht circuleren. Deze materialen kunnen de allergieën van een persoon verergeren of symptomen van ademhalingsproblemen veroorzaken.

Extra: Government Academy voor ambtenaren wordt werkelijkheid

Gisteren heeft de minister van Bestuur, Planning en Openbare Dienst, Ornelio Martina, de Government Academy gelanceerd, een trainings- en ontwikkelingsprogramma voor alle ambtenaren van de regering van Curaçao.

De Government Academy zal de ambtenaren praktische trainingen en workshops bieden tot aan universitair niveau studies.

De Government Academy zal nauw samenwerken met het learning lab van SOAB om het programma te coördineren.

Dit biedt mogelijkheden voor specialisatie in verschillende gebieden zoals leiderschap, management en juridische aspecten, ICT, HRM, communicatie en dienstverlening.

Daarnaast zullen zij toegang hebben tot een platform met meer dan 800 cursussen.

Moddderschuit

Volgens een ambtenaar – dat staat niet in de krant – is het een traject met een enorm lange aanloop geweest, waarin heel veel op papier is gezet maar weinig concreet is georganiseerd. “Er bleek maar heel weinig animo te zijn onder ambtenaren en alles moest voor een dubbeltje gebeuren.”

“Het is, en dat doet me pijn om te zeggen, een hele mooie vlag op een modderschuit.”

Antilliaans Dagblad: CAS-eilanden in top-5 cruisebestemmingen

Drie van de zes Caribische eilanden van het Koninkrijk behoren tot de top-5 cruisebestemmingen, aldus Cruisefever.net. Bovenaan op nummer 1 staat Sint Maarten, op de voet gevolgd door Aruba op nummer 2. Ook Curaçao gooit hoge ogen als nummer 5, met daartussenin Grand Cayman en Puerto Rico.

“We hebben onze lezers gevraagd welke cruisehavens in het Caribisch gebied en de Bahama’s hun favoriet en minst favoriet waren. Deze lijst is een direct gevolg van de antwoorden op deze vraag van enkele honderden volgers die bereid waren hun mening te geven”, aldus de website. Meestal worden deze lijstjes betaald door de respectievelijke toeristenorganisaties, maar dat meldt de krant niet.

Over Curaçao wordt dit vermeld: “Een ander eiland van de Dutch Caribbean, het C-eiland van de ABC-eilanden, staat bekend om zijn kleurrijke riffen en prachtige stranden. Willemstad, de hoofdstad, is ook een populaire attractie nabij de haven. De levendige koloniale stijlgebouwen, winkels en cafés; dus bewaar altijd een beetje ruimte in je maag voor een wandeling door de binnenstad.”

En: “Cruisereizigers houden van de ontspannen sfeer van Curaçao samen met de natuurlijke schoonheid van het eiland. Wandelingen door het Christoffel Nationaal Park zijn ook vrij populair, maar het park ligt ongeveer een uur van de haven.”

Minder goed uit de bus van Cruisefever.net komen Nassau en Freeport (beide de Bahama’s), Jamaica (dat vijf cruisehavens telt), Belize en Tortola. De havens die ook minder gunstig worden vermeld door lezers zijn Martinique en Roatan.