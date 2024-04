Nieuws Curaçao De Curaçaose ochtendkranten van donderdag 11 april 2024 Redactie 2024-04-11 - 12 minuten leestijd

Vigilante: Jeugdstraf voor slepen van toerist over de weg

De jongeman die de auto bestuurde die de toerist op hoogte van Mambo heeft gesleept, is veroordeeld tot 8 maanden jeugddetentie.

De overvalzaak die veel aandacht trok, was waar een toerist over een afstand van 50 meter werd gesleurd om zo haar tas te kunnen stelen. Voor deze zaak stond de 18-jarige beschuldigde C. G. A. voor de rechter.

Deze jongeman had vijf aanklachten tegen zich, die gaan over twee gewapende overvallen en drie autodiefstallen. Hij heeft alle aanklachten tegen hem toegegeven.

Wat betreft de overval op de toerist die 50 meter werd meegesleurd, legde de beklaagde uit dat hij tot op de dag van vandaag het gezicht van het slachtoffer ziet als hij slaapt.

Hij zei dat het op 13 januari was bij Mambo. “Toen het gebeurde, was ik degene die naar beneden ging om te sturen, ik was degene die de auto bestuurde. Ik had niet gedacht dat het zo zou gaan. Toen ik zag dat de persoon achterin de auto binnenkwam en ik een auto voor en achter me zag, schrok ik en haalde mijn voet van de rem en drukte op het gas.”

“Ik dacht dat mensen ons daar beneden konden omsingelen. Ik wist dat de persoon achter bezig was met het slachtoffer. Maar ik zei om los te laten. Toen ik naar achteren keek, zag ik het gezicht van de dame op de grond. Elke keer als ik in de cel ben, denk ik aan de zaak. “

“Ik had niet gedacht dat de politie me zou pakken, omdat ik aan het sturen was met bedekte kleding en ik dacht niet dat het zo ver zou komen. We waren met vijf in de auto.”

“Een paar dagen ervoor vertelde mijn vriend me dat er mensen waren bij Mambo die met geld rondliepen, maar we vonden niets. Ik vertelde mijn vriend Alexis dat de persoon er niet was en dat we moesten gaan.”

De officier van justitie toonde aan dat het slachtoffer die dag net in Curaçao was aangekomen en naar Mambo was gegaan om te eten. Het betreft een Oostenrijkse toerist. Na de overval gebruikten de jongens de creditcards bij verschillende winkels wat leidde tot politieonderzoek en herkenning van de aangeklaagde die werd aangehouden toen hij naar Santo Domingo probeerde te vliegen.

De officier van justitie eiste een jeugddetentie van 20 maanden waarvan 12 voorwaardelijk gedurende een proefperiode van 2 jaar.

Als speciale voorwaarde moet hij reclasseringsbegeleiding blijven volgen. Aan het einde van zijn straf moet de beklaagde 6 maanden een enkelband dragen samen met een taakstraf van 22 uur.

De rechter oordeelde conform.

Antilliaans Dagblad/Extra: Misstanden corrigeren/Van Huffelen ondersteunt Silvania in maatregelen bij de Ontvanger

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen benadrukt het belang van het corrigeren van misstanden bij de Ontvanger op Curaçao, wijzend op de noodzaak van een eerlijk en transparant belastingstelsel.

In een brief aan de Curaçaose minister van Financiën, naar aanleiding van “schokkende bevindingen” door het overheidsaccountantsbureau Soab, stelt ze: “Het werken aan een robuust belastingstelsel en een eerlijke verdeling van het inkomen is niet mogelijk zonder dat gegarandeerd kan worden dat de Ontvanger op eerlijke en transparante wijze te werk gaat en dat misstappen uit het verleden zichtbaar gecorrigeerd worden.”

Van Huffelen benadrukt verder dat “de Curaçaose samenleving verdient het dat zeer serieus werk wordt gemaakt van deze correcties.”

De rapporten van Soab onthullen ernstige misstanden bij de Ontvanger, met name op het gebied van het saneren van belastingschulden en het toepassen van afbetalingsregelingen.

Van Huffelen merkt op dat er blijkbaar voordelen werden verleend aan bepaalde personen of groepen die niet beschikbaar waren voor alle belastingbetalers, soms zelfs zonder wettelijke basis.

Ondanks de bekendheid van deze rapporten bij ministers en Statenleden, zijn er nog geen stappen ondernomen tegen het hoofd van de Ontvanger, en sommige politici hebben kritiek geuit op Soab zelf.

Van Huffelen waardeert de uitvoering van de audits en de openbaarmaking van de rapporten, en heeft ook kennisgenomen van een persbericht waarin de reactie van de regering van Curaçao op de bevindingen van Soab wordt uiteengezet.

Het gaat daarbij in het bijzonder om de volgende zaken:

Er wordt onmiddellijk een verbeterplan opgesteld en geïmplementeerd om de risico’s die Soab signaleert, te mitigeren;

Soab zal dit plan evalueren, zal de implementatie monitoren, en zal hierover rapporteren;

Alle nog niet ingetrokken voorschotten zullen zo snel mogelijk worden terugbetaald;

Alle dossiers met betrekking tot belastingschulden worden volledig gemaakt (inclusief de motivering van betalingsregelingen);

De interne controles door de Soab worden voortgezet en geïntensiveerd;

Er komt een meldpunt voor belastingbetalers;

Er komt een informatiecampagne om het publiek te informeren over het invorderingsbeleid en de invorderingsregels, zodat men op de hoogte is van de rechten en plichten.

Ter ondersteuning van minister Silvania, wil Van Huffelen voorstellen de realisatie van bovengenoemde maatregelen op te nemen in de uitvoering van het Landspakket met ingang van de eerstvolgende uitvoeringsagenda, die zal lopen van september tot en met december 2024.

Antilliaans Dagblad: Forse prijsstijging groente en fruit

CBS calculeert inflatie 2023 op 3,5%

De inflatie op Curaçao bedroeg vorig jaar 3,5 procent vergeleken met 4,4 procent in 2022.

Zo leest het Antilliaans Dagblad in een nieuwe publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

CBS hanteert negen consumptiecategorieën: voedsel; huisvesting; transport en communicatie; drank en rookwaar; meubels en huishoudelijke artikelen; recreatie en opvoeding/ontwikkeling; kleding en schoeisel; gezondheid; en overig.

In 2023 steeg met name ‘voedsel’, en wel met 13,9 procent (vergeleken met 11,4 procent in 2022).

Voedsel is de afgelopen jaren in prijs gestegen, aldus het CBS; vanaf 2019 tot en met 2023 gerekend met bijna 45 procent.

Van de voedselproducten werden met name ‘aardappelen, groente en fruit’ een stuk duurder: 22 procent in 2023 afgezet tegen ruim 11 procent het jaar ervoor.

‘Melkproducten’ stegen ruim 16 procent in prijs (was nog 9,5 procent in 2022).

En ‘graanproducten’ zijn met 15 procent toegenomen in 2023 (was 13 procent een jaar eerder).

Als vervolgens wordt ingezoomd op ‘aardappelen, groente en fruit’ is sinds 2019 sprake van een prijsstijging van bijna 75 procent, aldus het CBS.

Extra: Aanpassing Enquêtewet Noodzakelijk voor Effectiviteit

Ook het Antilliaans Dagblad schrijft over deze materie met de kop: Beerenschot en Ballast weggebleven.

De Extra heeft twee artikelen geschreven naar aanleiding van een persconferentie gisteren over de voortgang van de parlementaire enquetecommissie HNO.

Daarin staat dat de Enquêtewet, daterend uit 1948, in de toekomst moet worden aangepast om effectiever te kunnen zijn.

Dit blijkt uit de uitdagingen die de Enquêtecommissie Nieuw Hospital Otrabanda (HNO) ondervond bij het uitnodigen van de bedrijven Ballast Nedam en Berenschot voor verhoor, omdat zij niet verplicht konden worden te verschijnen vanwege hun locatie buiten Curaçao.

De commissie, onder leiding van Eduard Braam, moest zich beperken tot het schriftelijk stellen van vragen via de gouverneur, een proces dat volgens Braam bijzonder omslachtig is en verbetering behoeft.

Beide bedrijven reageerden niet. De commissie moet vooralsnog steunen op verklaringen van lokale bouwbedrijven. Daarover gaat het tweede artikel van de Extra (https://extra.cw/dos-supkontratista-a-duna-bastante-informashon-balioso-riba-konstrukshon-hno/)

Extra: Het Oranje Fonds heeft 10 mogelijke winnaars voor de ‘Appeltjes van Oranje’ uit het Caribisch gebied geselecteerd

Tien initiatieven uit het Caribisch gebied zijn geselecteerd door het Oranje Fonds om kans te maken op een Appeltje van Oranje 2024. Deze initiatieven zijn gekozen uit 212 nominaties van organisaties binnen het Koninkrijk der Nederlanden die zich inzetten om eenzaamheid te verminderen.

De Appeltjes van Oranje is de belangrijkste prijs voor sociale initiatieven met een grote impact en zal in oktober door koningin Máxima in Paleis Noordeinde, in Nederland, worden uitgereikt.

Initiatieven die zich inzetten om eenzaamheid te verminderen, konden zich in januari en februari van dit jaar nomineren om kans te maken op een Appeltje van Oranje.

Het Oranje Fonds heeft beoordeeld of de nominaties aan alle criteria voldeden en kwam zo tot een lijst van 50 mogelijke winnaars, inclusief tien uit het Caribisch gebied.

Dit zijn:

Aruba:

Club Kibrahacha 60+,

Heart Centered Leadership Foundation,

Fundacion Movemiento ta Bida en Fundacion Arubano di Esnan Visualmente Incapacita

Curaçao:

Curaplus Sexual Health Foundation

Fundashon Mantelzorg nos ta hasi’e huntu.

Statia:

New Challenges Foundation

Sint-Maarten:

721 Kids Foundation,

Hearts United Holistic Care Foundation

Home Away From Home Taking Care of the Golden Age Foundation.

Een stemperiode van tien dagen, van 22 tot en met 31 mei 2024, en een presentatiedag op 8 juni, waarbij de initiatieven zichzelf presenteren aan elkaar en aan de jury, zullen bepalen welke 10 van deze mogelijke winnaars zichzelf onder de genomineerden kunnen rekenen.

Tijdens de stemperiode presenteren de kanshebbende organisaties zich op een speciale stemwebsite aan het grote publiek. Zo kunnen zij anderen inspireren met hun initiatief. Het initiatief dat de meeste stemmen ontvangt, zal een van de 10 genomineerden zijn die doorgaan naar de volgende ronde.

De prijs voor elk van de drie winnaars omvat een bronzen sculptuur gecreëerd en gemaakt door prinses Beatrix en een bedrag van 25.000 euro. Dit bedrag mag vrij besteed worden aan het doel van het winnende initiatief.

Elk jaar reikt koningin Máxima de drie Appeltjes van Oranje uit in Paleis Noordeinde. Voor meer informatie: www.oranjefonds.nl/appeltjes.